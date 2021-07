Spis powszechny. Tempo niewysokie w przeciwieństwie do kar za odmowę

Spis powszechny jest obowiązkowy

Udziału w spisie można oczywiście odmówić, ale wówczas trzeba się liczyć z karą finansową w wysokości 5 tys. złotych, a nawet groźbą pozbawienia wolności do lat dwóch. Zdaje się jednak, że bardziej mobilizująco działają na obywateli nagrody. Wzrost liczby spisanych nastąpił po ogłoszeniu loterii, w której pula nagród wyniosła 2,2 mln złotych. Zgłoszenia do niej przyjmowane były do 7 lipca.