Spięcie w TVP. "Czekam minutę, aż pani ministra uspokoi"

- Ubóstwo relatywne w Polsce rośnie. Wpędziliście ludzi w biedę, ludzie zarabiają relatywnie mniej. Co z tego, że rośnie płaca minimalna, skoro można coraz mniej za te pieniądze kupić? To świadczenie było do zwaloryzowania już na teraz. To, że chcecie to dać po wyborach, to katastrofalna pomyłka - wskazała posłanka niezrzeszona.