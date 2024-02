Spięcie w TVN24. Sasin stawiał oskarżenia

Jacek Sasin był gościem Anity Werner w programie "Fakty po Faktach". Rozmowa zaczęła się od pytań o fuzję Orlenu i Lotosu. Czy były szef Ministerstwa Aktywów Państwowych nie ma sobie nic do zarzucenia? - Absolutnie tak, mam (czyste sumienie w tej sprawie - red.). Ta rzekoma szkoda wielkich rozmiarów czy te rzekome kwoty, które można było osiągnąć za sprzedaż 30 proc. rafinerii gdańskiej, bo przecież przypomnijmy, nie chodzi o sprzedaż Lotosu, jak często jest to mówione. Mówią to ci, którzy chyba nie mają wielkiego pojęcia, chcą wprowadzać opinię publiczną w błąd - mówił Sasin na antenie TVN24.