Spięcie między gośćmi w programie. "Dlaczego pan tak nerwowo reaguje?"

Podczas niedzielnego programu na antenie TVN24 doszło do gorącej wymiany zdań pomiędzy gośćmi. Po tym, jak Bartosz Arłukowicz zapytał Małgorzatę Paprocką o to, czy twórca marki Red is Bad Paweł S. bywał w Kancelarii Prezydenta, zgromadzeni zaczęli się przekrzykiwać. - Proszę uważać na każde słowo, które pani mówi - stwierdził Arłukowicz, na co usłyszał pytanie od Paprockiej, "dlaczego tak nerwowo reaguje".