Spędził z Jarosławem Kaczyńskim 30 dni. "Miesiąc cudów"

- Wykrzywiony, zezłoszczony, szalony - tak według Andrzej Hrechorowicz uwieczniany jest na zdjęciach Jarosław Kaczyński. Fotograf spędził z prezesem PiS 30 dni i zapewnia: - Kreowano wizerunek fałszywy, wykoślawiony, ciemny.

Zadzwonił do niego ktoś ze sztabu wyborczego PiS i zapytał, czy zechce towarzyszyć prezesowi PiS w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Fotograf Andrzej Hrechorowicz się zgodził. W felietonie opisał "miesiąc cudów", który spędził z Jarosławem Kaczyńskim .

- Od lat obserwowałem, co z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego robiły media, i od lat narastała we potrzeba pokazania, że to nie jest prawda. Widziałem co robili, i wciąż robią fotografowie, edytorzy, wydawcy - pisze Hrechorowicz w felietonie dla portalu tysol.pl.

- Jak go przedstawiano i kreowano jego wizerunek, fałszywy, wykoślawiony, ciemny. Jak bardzo wybiórczo i celowo przedstawiano go jako wiecznie skrzywionego, wściekłego, niezadowolonego etc. Jak potem dopisywano do tego wydumane, wyssane z palca cechy charakteru, choć ci, którzy to robili, nigdy nie zamienili z nim jednego słowa - dodaje fotograf.