"Przegrywamy walkę". Śnieżyca paraliżuje Kraków

Tramwaje nie kursują do Czerwonych Maków - z powodu wykolejenia się tramwaju. Rzecznik MPK Marek Gancarczyk przekazał, że od komunikacji tramwajowej całkowicie odcięte zostały również Wzgórza Krzesławickie. Linie nr 1 i 4 zawracają na terenie zajezdni Nowa Huta. Problemy ma również linia nr 10 - tramwaj jeździ objazdem, nie dociera do Kurdwanowa (miejsca docelowego), a tylko do Borku Fałęckiego.