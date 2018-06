Specjalna nagroda dla Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma nic wspólnego z polityką

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został laureatem specjalnej, jubileuszowej nagrody plebiscytu "Serce Dla Zwierząt". "Miłość do zwierząt nie ma barw politycznych" - argumentują organizatorzy.



- Zwracam uwagę, że nigdzie - ani w uzasadnieniu, ani na statuetce - nie używamy tytułu "prezes". To jest nagroda ponad polityką, bo miłość do zwierząt nie ma barw politycznych - tłumaczy redaktor naczelna Paulina Król w rozmowie z "Super Expressem".

Kapituła uzasadniła przyznanie nagrody prezesowi PiS "uznaniem jego szacunku i miłości do zwierząt oraz wyjątkowej roli jaką odgrywa jako polityk, osoba publiczna mająca ogromny wpływ na rzeczywistość, w dążeniu do zmian ustawodawstwa na rzecz dobrostanu zwierząt".

"Wierzymy, że to wyróżnienie umocni pana Jarosława Kaczyńskiego w nieustępliwej postawie wobec tych, którzy nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć, że niemające głosu zwierzęta zasługują na lepsze traktowanie" - dodano.

Kaczyński od dawna słynie z wielkiej miłości do kotów. W jego domu rezydują Fiona oraz Czaruś.

Prezes PiS wystąpił także w spocie fundacji promującej prawa zwierząt. - Zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce to jest przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt, kwestia serca i litości wobec nich i to sądzę, że każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć - mówił w klipie.

