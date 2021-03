Sosnowiec. Źle zaparkował. Gorzko tego pożałował

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji IV patrolujący ulice podjęli interwencję wobec mężczyzny, który zaparkował swój samochód przed samym wejściem do jednego ze sklepów w dzielnicy Niwka. Zainteresowali się, dlaczego stanął tak blisko wejścia. Ich uwagę przykuło także nietypowe, ich zdaniem, zachowanie mężczyzny. Sprawiał wrażenie dziwnie zaniepokojonego na widok mundurowych i za wszelką cenę próbował uniknąć spotkania z nimi.

Sosnowiec. Zatrzymany 38-latek

Przeczucie ich nie zawiodło. - Zagadnięty przez patrol mężczyzna najpierw zachowywał się bardzo nerwowo, a legitymowany podał dane, które po sprawdzeniu okazały się należeć do całkiem innej osoby. Brnąc w kłamstwie w końcu zgubił się w wyjaśnieniach, kiedy policjanci spytali o dane bardziej szczegółowe – poinformowała komenda w Sosnowcu.

Podczas dalszego przesłuchania mundurowi ustalili, że tak naprawdę mają do czynienia z 38-latkiem od dwóch lat poszukiwanym listem gończym, który wystawił za nim Sąd Rejonowy w Bytowie. Od razu został zatrzymany. Podczas przesłuchania wyszło również na jaw, że jego konkubina, z którą wspólnie mieszka, również jest poszukiwana celem odbycia kary. W różnych postępowaniach orzeczono jej blisko rok więzienia m. in za popełnione oszustwa. Poszukiwana również przez Sąd Rejonowy w Bytowie kobieta także została zatrzymana. Oboje poszukiwanych trafiło już do aresztu.