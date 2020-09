Sosnowiec. Potwierdzono przypadki koronawirusa w urzędzie miejskim i jednym z przedszkoli

Budynek urzędu miejskiego jeszcze w poniedziałek wieczorem przeszedł dezynfekcję metodą fumigacji. Mieszkańcy mimo to wciąż muszą się liczyć z ograniczeniami podczas załatwiania spraw w urzędzie. "Proszę abyście Państwo przed udaniem się do urzędu zadzwonili do odpowiedniego wydziału i umówili się na wizytę. Na miejscu pracownik wydziału zejdzie do Państwa. Obostrzenia dotyczą budynku przy alei Zwycięstwa 20. Pamiętajmy, że wiele spraw można załatwić droga elektroniczną" podkreślił Chęciński.