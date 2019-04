SOP wydał instrukcje dla swoich kierowców. "Wygląda mi to na d...chron"

Po kolejnych stłuczkach i kolizjach samochodów z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, kierownictwo formacji postanowiło wydać zarządzenie w sprawie "szkolenia z zakresu techniki jazdy pojazdami Służby Ochrony Państwa”. Byli szefowie formacji na dokumencie nie zostawiają suchej nitki.

Wypadek kolumny z Beatą Szydło na Śląsku z 2018 roku (East News, Fot: KASIA ZAREMBA)

Zarządzenie Komendanta Służby Ochrony Państwa powstało 22 marca i opublikowano je w Dzienniku SOP. Podpisał się pod nim wiceszef formacji płk Paweł Tymiński. - Traci moc zarządzenie Komendanta Służby Ochrony Państwa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji techniki i taktyki jazdy pojazdami Służby Ochrony Państwa" – czytamy w dokumencie.

Prawidłowa pozycja za kierownicą, ustawienie fotela

Co się znajduje w zarządzeniu? W piśmie określone są zasady szkolenia dla funkcjonariuszy SOP z prowadzenia służbowych aut. – Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się pojazdami SOP, nabycia i podniesienia umiejętności, doskonalenia techniki jazdy – argumentuje kierownictwo formacji.

sop.gov.pl Podziel się

Podczas szkolenia funkcjonariusze mają poznawać: akty prawne dotyczące ruchu drogowego, technikę kierowania pojazdem, podstawowe wiadomości z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdów. A także zapoznają się z...prawidłową pozycją za kierownicą, ustawieniem oparcia fotela, techniką pracy rąk na kierownicy i… sposobem posługiwania się kierownicą.

Wiele punktów zarządzenia łudząco przypomina zagadnienia dotyczące początkujących kierowców. A część z nich pokrywa się z zagadnieniami na kursach prawa jazdy.

Zapytaliśmy byłych szefów BOR o ocenę tego dokumentu. Wysłaliśmy im zarządzenie, by zapoznali się z jego szczególami. Zarówno Mirosław Gawor (szef BOR w latach 1991- 1997 i 1997-2001), jak i Andrzej Pawlikowski (szef BOR w latach 2006-2007 i 2015- 2017) krytycznie odnieśli się do zarządzenia.

Niech ustalą w końcu jedną koncepcję

– Poprzednie zarządzenie w tej sprawie było rok temu. Czyli przepisy zmieniane są raz na rok. Moje gratulacje. Może w końcu niech ustalą jedną koncepcję, przecież samochody się nie zmieniają, a i technika jazdy również - mówi Mirosław Gawor.

- Może warto chłopakom z SOP powiedzieć, że po prostu muszą sobie w trudnych sytuacjach radzić? A nie zmuszać ich, by co roku uczyli się nowych zarządzeń? Może niech kierownictwo, weźmie instrukcje szkolenia sprzed kilkunastu lat i dopisze "Narodowy"? Będą będą mieli „Narodowy Program Szkolenia Służby Ochrony Państwa” – mówi WP były szef BOR Mirosław Gawor.

sop.gov.pl Podziel się

- To jest formacja, w której nie uczy się prowadzenia samochodu. Tylko przyjmuje się kierowców, którzy dobrze rokują i z tych kierowców robi się tzw. mistrzów kierownicy, którzy będą potrafią prowadzić nowoczesne i opancerzone samochody. Będą potrafili wyprowadzać samochody z sytuacji zagrożenia. A ja nie widzę w tych przepisach szkolenia sytuacyjnego. Część z nich została żywcem przepisana ze szkolenia podstawowego - dodaje Mirosław Gawor.

Zabezpieczenie dla kierownictwa SOP

Krytycznym okiem na dokument patrzy również Andrzej Pawlikowski, były szef BOR za rządów PiS. – W dokumencie mówi się o szkoleniach w terenie przygodnym, który nie jest w żaden sposób precyzyjnie określony. Podobnie jest ze szkoleniami na drogach publicznych. Mieliśmy ostatnio przykład takiego szkolenia, które zakończyło się kolizją w podwarszawskim Zakręcie. W efekcie dwoje dzieci trafiło na obserwację do szpitala - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Andrzej Pawlikowski.

- Obawiałbym się jako szef SOP takie szkolenia urządzać na publicznych drogach, w szczególności funkcjonariuszom, którzy dopiero szlifują technikę jazdy. Podczas, kiedy ja stałem na czele Biura, szkolenia odbywały się w naszych ośrodkach, np. w Raduczu – dodaje Andrzej Pawlikowski.

- Dokument przygotowano też po to, żeby mieć ewentualne zabezpieczenie przed kolejnymi kolizjami, wypadkami, zdarzeniami drogowymi. Gdyby było jakieś postępowanie wewnętrzne w SOP bądź postępowanie prokuratorskie, to przecież będzie zawsze można powiedzieć, że wytyczne były zawarte w zarządzeniu. To mi wygląda na taki "d...chron” dla kierownictwa SOP – dodaje Pawlikowski.

SOP swoje, życie swoje

Co na to SOP? Rzecznik formacji zaprzecza, że nowe przepisy mają związek z olbrzymią ilością kolizji z udziałem aut z funkcjonariuszami SOP. - Zarządzenie powstało, bo wprowadzono dodatkowe procedury. To kwestia dopracowania pewnych procedur do warunków służby. Zapewniam, że zarządzenie nie miało związku z kolizjami - mówi WP rzecznik SOP Bogusław Piórkowski.

Pech chciał, że w poniedziałek w Warszawie na ul. Czerniakowskiej miała miejsce kolejna kolizja z udziałem aut SOP. Uczestniczyły w niej jeszcze dwa, inne osobowe auta. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Według informacji TVN24, w ciągu czterech miesięcy (od grudnia 2018 r.) uszkodzeniu uległo aż 11 samochodów SOP, należących między innymi do ochrony prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i ministra sprawiedliwości. Naprawy szkód to koszt 133 tys. złotych. M.in. 10 tys. zł kosztowała naprawa Audi Q7 z grupy ochronnej premiera Mateusza Morawieckiego, a 15 tys. zł pochłonęła naprawa uszkodzonego miesiąc później Land Rovera Discovery. Przez liczne stłuczki formacja bywa prześmiewczo określana mianem Służby Obijania Pojazdów. Nikomu do śmiechu nie jest, bo kwestia dotyczy bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie.