SOP pod lupą - kupili alkohol i mieli złamać przepisy drogowe

Do sytuacji doszło w czwartek około godz. 13 na warszawskim Solcu. "Fakt" dotarł do nagrania, na którym widać jak funkcjonariusze Służby ochrony Państwa (SOP) kupują whisky, a następnie wkładają butelkę do papierowej torby. Później limuzyna odjeżdża w kierunku Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak przekazała gazeta, SOP miało także złamać przepisy drogowe (nakaz jazdy w prawo) i zamiast tego skręcić w lewo na ścieżkę rowerową.