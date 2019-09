SOP i ukrywane stłuczki. Do kolizji nie wzywano policji

SOP nie ma dobrej passy, jeśli chodzi o bilans stłuczek i kolizji. Okazuje się, że do niektórych incydentów nie wzywano policji. Miało się tak stać m.in. podczas przejazdu japońskich następców tronu.

Do jednej z kolizji, która nie wyszła na światło dzienne, doszło na początku czerwca. W nocy kolumna Mateusza Morawieckiego miała jechać przez Warszawę. BMW X5, które jechało za autem premiera miało uderzyć w cywilny samochód. Okazało się, że za kierownicą miał być dziennikarz TVP. Według informacji TVN24, zawinił kierowca SOP. W wyniku kolizji samochód został uszkodzony i trafił do naprawy - informuje TVN24.

Kolejna kolizja miała mieć miejsce 9 lipca. W nocy kolumna Mateusza Morawieckiego bez szefa rządu na pokładzie wraca z Wieliczki do Warszawy. Jednak w okolicach Krakowa rzekomo doszło do zderzenia jednego z samochodów SOP z pojazdem cywilnym.

Dlaczego opinia publiczna dowiaduje się o tych trzech incydentach dopiero teraz? - Obecne szefostwo SOP ma na to sposób. Na miejsce tych zdarzeń nie jest wzywana policja, dzięki czemu udaje się je z reguły utrzymać w tajemnicy – wyjaśnia jeden z informatorów w rozmowie ze stacją. Co więcej, wskazano na to, że w przypadku kolizji, gdzie uczestniczył cywilny samochód, SOP ma obowiązek zgłosić to na policję.