Sondaż w sprawie referendum PiS. Niemal co drugi Polak ocenia negatywnie pytania

W sobotę premier Morawiecki w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych zachęcał do wzięcia udziału w wyborach oraz w referendum 15 października. Zaznaczył, że referendum to szansa na wyrażenie swojej opinii w czterech kluczowych obszarach. - To my, Polacy, będziemy decydować o majątku narodowym, o wieku emerytalnym, o naszych granicach i o polityce migracyjnej - dodał szef rządu.