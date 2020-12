Sondaż. Szczepionka na COVID podzieliła Polaków

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" pokazuje, że zwolenników szczepień w Polsce jest niemal tyle samo, co ich przeciwników. Na pytanie "Czy jeśli będzie taka możliwość zaszczepisz się?", 47 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, 44 proc. zapowiedziało, że nie podda się szczepieniu. Zdania w tej sprawie nie ma 9 proc. respondentów.

Sondaż. Źródło informacji ma znaczenie

Stosunek wobec szczepień zmienia się również wraz z wiekiem. Najmniej chętnych do przyjęcia szczepionki jest w najmłodszych grupach badanych. Wśród osób w wieku 18-29 lat i 30-39 szczepionki znajdują tylko do 29 proc. zwolenników. Wartość ta rośnie wraz z wiekiem. W grupie 40-49 wynosi 43 proc, a dla respondentów w wieku 50-59 to 50 proc. Najchętniej szczepieniom poddają się dwie najstarsze grupy badanych, czyli 60-69 (59 proc.) i osoby powyżej 70 roku życia (67 proc.).