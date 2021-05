Sondaż. Słabnie poparcie dla Koalicji 276

Koalicja 276 to pomysł Platformy Obywatelskiej na utworzenie w Sejmie po najbliższych wyborach parlamentarnych koalicji dysponującej wystarczającą liczbą głosów, by odrzucać weta prezydenta Andrzeja Dudy. W jej skład mieliby wejść przyszli posłowie Polski 2050, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Według sondażu Ipsos dla OKO.press z lutego taki wariant cieszyłby się poparciem 57 proc. wyborców, co dałoby w Sejmie aż 280 głosów. W kwietniowym badaniu było to już 49 proc., czyli 253 mandaty. Co ciekawe, to o 2 proc. mniej niż suma poparcia partii wchodzącej w skład Koalicji 276, gdyby wystartowały osobno.