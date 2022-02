Sondaż: Serbowie i Bułgarzy fanami Putina. Polacy na drugim biegunie

Trzecia grupa państw przebadanych przez "Nézőpont" to kraje, których mieszkańcy sympatyzują z urzędującym na Kremlu przywódcą. I tak największą sympatią rosyjskiego prezydenta darzą Serbowie - 77 proc. (przy tylko 15 proc. negatywnych ocen) i Bułgarzy - 60 proc. Do grupy zalicza się jeszcze Macedonia Północna (55 proc. pozytywnych ocen, 33 proc. negatywnych), Czarnogóra (57 i 35 proc.) oraz Słowacja gdzie Putin cieszy się popularnością 57 proc. respondentów. 33 proc. Słowaków ocenia go natomiast negatywnie.