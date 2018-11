Sondaż: PiS traci, PO zyskuje. Nowoczesna pod progiem

Politycy PiS nie mają powodów do radości. Z najnowszego sondażu wynika, że od września stracili 5 pkt. proc. poparcia. Zyskała za to PO. Gdyby wybory do parlamentu odbyły się teraz, swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziłoby jeszcze SLD oraz Kukiz'15.

Gdyby wybory odbyły się teraz do Sejmu weszliby przedstawiciele tylko 4 ugrupowań (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)

Z badania Kantar Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie "Faktów" TVN wynika, że na PiS zagłosowałoby 33 proc. ankietowanych, czyli o 5 pkt. proc. mniej niż we wrześniu.

Chęć zagłosowania na Platformę Obywatelską zadeklarowało 26 proc. badanych (o 5 pkt. proc. więcej niż we wrześniu).

Z wzrostu poparcia cieszyć może się jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który zagłosowałoby 7 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt. proc.) oraz Kukiz '15 - 7 proc. (wzrost poparcia o 3 pkt. proc.).

Do Sejmu nie weszliby przedstawiciele PSL (4 proc. poparcia) oraz Nowoczesnej (3 proc.), która od poprzedniego badania straciła 4 pkt. proc.

Frekwencja szacowana przez Kantar Millward Brown SA wyniosłaby 49 procent.