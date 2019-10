Sondaż. PiS traci po wyborach, KO zmniejsza dystans

Według sondażu pracowni Kantar, wzrosły notowania wszystkich polskich partii politycznych z wyjątkiem PiS. Szczególnie duży skok odnotowała Konfederacja.

PiS wciąż cieszy się najwyższym poparciem. Chęć oddania głosu na partię rządzącą deklaruje 39 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Koalicja Obywatelska może liczyć na głos 27 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt. proc.). Na najniższym stopniu podium uplasowała się Lewica z poparciem 14 proc. Polaków (o 3 pkt. proc. więcej niż we wrześniu).

Do Sejmu dostałyby się także PSL (7 proc. i 1 pkt proc. wzrostu) oraz Konfederacja z 7-procentowym poparciem, które przez miesiąc wzrosło aż o 5 pkt. proc. 6 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali udział w wyborach nie potrafiło powiedzieć, na kogo oddaliby głos - to o 11 punktów proc. mniej niż we wrześniu.