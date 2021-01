Sondaż parlamentarny. PiS z dużą przewagą, ale traci większość w Sejmie

Sondaż IBRIS dla WP. Radosław Fogiel komentuje

To już kolejny sondaż, który przyniósł złe wieści dla Zjednoczonej Prawicy - z ostatniego badania CBOS wynika, że rząd i premier Mateusz Morawiecki mają więcej przeciwników niż zwolenników. Radę Ministrów popiera co trzeci ankietowany (33 proc.). Odmiennego zdania są dwie piąte badanych (40 proc.), czyli o 2 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem. Co piąty Polak w badaniu ma do niego obojętny stosunek.