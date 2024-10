Sondaż korzystny dla Harris. Utrzymuje trzypunktową przewagę nad Trumpem

Kamala Harris o trzy punkty procentowe do przodu. Wybory prezydenckie w USA już w listopadzie

Jednak pomimo przewagi Harris, większość wyborców wyraża pesymizm co do kierunku, w którym kraj zmierza, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów życia, imigracji i gospodarki. Kwestie ekonomiczne niepokoją aż 70 proc. ankietowanych, imigracja 65 proc., a sytuacja gospodarcza 60 proc. respondentów.