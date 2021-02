Sondaż Kantar: oceniono pracę władzy. 32 proc. pozytywnych głosów dla Andrzeja Dudy

Sondaż Kantar: Ocenione pracę Dudy, Morawieckiego i rządu

Nie zmienił się także odsetek respondentów, którzy pozytywnie ocenili działania Andrzeja Dudy - wynosi on 32 proc. (8 proc. to oceny bardzo dobre). Wzrósł za to odsetek opinii negatywnych pracy głowy państwa o 1 pkt proc. Wynosi on 59 proc. (w tym 34 proc. respondentów ocenia pracę Dudy zdecydowanie negatywnie). 9 proc. badanych nie umiało ocenić pracy prezydenta. Tu odnotowano spadek o 1 pkt proc.