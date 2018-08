Sondaż: Duda lepszy od Tuska i najmocniejszy w PiS

Według sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej", Andrzej Duda jest najlepszym z możliwych kandydatów PiS w wyborach prezydenckich. Z badania wynika, że obecny prezydent cieszy się większym poparciem nie tylko od partyjnych kolegów, ale również od Donalda Tuska.

- W sytuacji, w której nie ma strategicznej rozbieżności między prezydentem a partią go popierającą, jest on uzależniony od jej pozycji. PiS jest skazany na Andrzeja Dudę, jednak jednocześnie będzie on rozliczany przez wyborców nie tylko ze swoich działań, ale też z tego, co czyni rząd - ocenia.