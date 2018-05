Sondaż: co piąty Polak nie chce dokładać do Unii Europejskiej

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE dla Polski ma być mniej pieniędzy w unijnym budżecie. To oznacza, że za 9 lat Polska będzie więcej pieniędzy wpłacać do UE, niż z niej otrzymywać. A to zdaniem 21,6 proc. Polaków dobry powód do wyjścia ze wspólnoty.

Częściej za pozostaniem Polski w UE są osoby lepiej wykształcone i więcej zarabiające (Fotolia)

Tak wynika z sondażu SW Research dla serwisu rp.pl. Przeciwnego zdania jest 48,1 proc. ankietowanych, którzy odpowiedzieli, że Polska powinna pozostać w UE nawet jako płatnik netto. 30,3 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Jak podaje rp.pl, częściej za pozostaniem Polski w UE, nawet jeśli będzie oznaczać to dokładanie się do innych krajów, są osoby starsze, lepiej wykształcone i więcej zarabiające.

Badanie przeprowadzono w dniach 15-16 maja 2018 r. na reprezentatywnej próbie 800 osób.

Pod koniec kwietnia brytyjski dziennik "Financial Times" dotarł do założeń przyszłego budżetu UE. W latach 2020-2027 priorytetem ma być pomoc takim krajom, jak Grecja, Włochy czy Hiszpania. A to oznacza, że środki na fundusze spójności będą mniejsze o 8 proc., na czym najbardziej ucierpi Polska, która po prostu się bogaci i poszczególne regiony zbliżają się do unijnej średniej pod względem PKB.