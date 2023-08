Sondaż Biden - Trump. Zaskakujący wynik

Mimo wciąż słabych notowań Bidena, "NYT" zaznacza, że jego pozycja wewnątrz partii jest lepsza niż rok temu. W analogicznym badaniu z ubiegłego roku aż 64 proc. wyborców Demokratów chciało, by kandydatem partii w 2024 r. był ktoś inny niż Biden. Obecnie jest to ok. 50 proc. Mimo to, Biden nie musi obawiać się przegranej w partyjnych prawyborach.