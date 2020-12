Sondaż. Bez Ziobry PiS straci większość w Sejmie

Sondaż. Samodzielny start Solidarnej Polski

Takie wyniki oznaczają, że formacja Zbigniewa Ziobry nie tylko weszłaby do Sejmu, lecz także zachowałaby liczbę mandatów. Według obliczeń "Rz", Solidarnej Polsce przypadłoby w tym układzie 18 miejsc w sejmowych ławach. PiS nie byłby zdolny do samodzielnego rządzenia ponieważ w takim scenariuszu miałby zaledwie 161 mandatów. Nawet gdyby Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro dogadaliby się po wyborach i przekonali do siebie również Konfederację (26 mandatów), to z 205 mandatami nie mieliby sejmowej większości.