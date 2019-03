Sołtys Rytla Łukasz Ossowski odchodzi. Mówi o przekroczeniu "granicy swojej wytrzymałości"

Był czas, kiedy był rozchwytywany przed media. Po nawałnicy w sierpniu 2017 roku Łukasza Ossowskiego nazywano "najsłynniejszym sołtysem". Teraz zdecydował, że odchodzi rezygnuje ze stanowiska. "W Polsce można poradzić sobie ze skutkami żywiołu, ale strasznie trudno wygrać z ludzką podłością" - piszą jego sympatycy.

"Nie chcę tracić czasu i energii na walkę"

Opublikowali też list Ossowskiego do mieszkańców Rytla. Sołtys tłumaczy w nim swoją decyzję i prosi o zrozumienie. "Jestem człowiekiem odpornym, który niejedno w życiu przeszedł. Potrafię się mierzyć z trudnościami, bo miałem ich na swojej drodze sporo. Żadna z tych trudności nigdy mnie nie złamała, także dramatyczny wypadek samochodowy, po którym długo dochodziłem do zdrowia. Każdy jednak ma granicę swojej wytrzymałości, poza którą jego działanie traci sens" - podkreślił.

Jak dodał, "może nie pasuje do hejterskiej rzeczywistości dnia dzisiejszego". Przyznał, że nowi radni gimny Czersk zarzucają mu niskie intencje w działaniach na rzecz sołectwa, a on nie chce już udowadniać im, że nie mają racji. "Nie chcę tracić czasu i energii na walkę, która uwłacza mojej godności. Nie odnajduję się w przestrzeni publicznej, w której do aktywnych osób strzela się zza węgła, deprecjonuje każde działanie, rzuca potwarze i niszczy autorytet" - dodał.