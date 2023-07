Śnieg w Tatrach. Fatalne informacje dla turystów

W Tatrach spadł śnieg. To jednak nie koniec

Jak informuje TPN, opadów śniegu oraz deszczu w wysokich partiach Tatr należy spodziewać się także we czwartek 27 lipca. Będzie również zimno - temperatura w trakcie dnia w okolicach Rys, Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów nie przekroczy 6 stopni Celsjusza, a w nocy może spaść do 0 lub nawet -1 st. C.