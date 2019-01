Śnieg i mróz w całej Polsce. Od jutra jednak zmiana pogody

Za nami bardzo mroźna noc i poranek. W wielu miejscach Polski temperatura spadła poniżej –10 stopni. Od jutra jednak czekają nas w pogodzie spore zmiany.



W Łodzi odnotowano –13 stopni, w Katowicach –16 stopni. Najziniej było na Kasprowym Wierchu, gdzie zanotowano prawie –20 stopni. Wszystko za sprawą dwóch czynników. Po pierwsze nad większość województw napływa jeszcze arktyczne powietrze, a po drugie mamy do czynienia ze sporą dawką rozpogodzeń związaną z wyżową pogodą . Brak chmur spowodował natychmiastowe wypromieniowanie ciepła z warstwy przyziemnej, a temperatura spadła do bardzo niskich wartości.

Nad zachodnią Europą widać także silny prąd strumieniowy, który swoim zasięgiem już nocą z poniedziałku na wtorek obejmie także nasz kraj. To dzięki niemu niż będzie się stale pogłębiał i we wtorek dotrze do północnych granic Polski.

Już dziś zaobserwujemy stopniowy spadek ciśnienia, który będzie wpływał na nasze samopoczucie. Do jutrzejszego dnia ciśnienie spadnie o prawie 40 hPa. Oznacza to spadek koncentracji, rozdrażnienie i senność.

Znów opady

Trudne warunki na drogach

Obok opadów zacznie wzmagać się watr, który we wtorek na Pomorzu i w górach znów może osiągać prędkość 70 km/h. Porywy do 50 km/h możliwe także na zachodzie Polski. Tam gdzie będzie padał śnieg pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne.

Znaczny wzrost temperatury

W związku ze zmianą cyrkulacji powietrza, na zachodzie Polski możliwy wzrost temperatury do nawet 6-7 stopni. W centrum i na południu od 0 do 2 stopni. Najchłodniej będzie na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie możliwy niewielki mróz do –3 stopni. Niż prawdopodobnie zostanie z nami do środy przynosząc opady deszczu (szczególnie na zachodzie), deszczu ze śniegiem i śniegu.