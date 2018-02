Śnieg i arktyczne mrozy. IMGW ostrzega, 4 osoby zmarły

Wyż znad Skandynawii zaciąga nad Polskę kolejne masy zimnego powietrza z Syberii. Na sobotę i niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dziesięciu województw. Temperatura może w niektórych miejscach spaść nawet do -20 stopni Celsjusza.

Mróz utrzyma się również po weekendzie

Mimo niskich temperatur, w wielu regionach Polski będzie to raczej słoneczny weekend. Ten tren utrzyma się również po niedzieli. Chmur i śniegu można spodziewać się tylko na południowo-wschodnich i północnych krańcach Polski. W ciągu dnia termometry wskażą od -11 do -8 st. C na wschodzie oraz od -6 do -3 st. C na zachodzie kraju. Znowu najchłodniej będzie na Podhalu - od -15 do -11 st. C.