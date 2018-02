Pogodnie i dość słonecznie, ale coraz chłodniej. Pogoda na trzy dni

Czego możemy się spodziewać po weekendowej pogodzie? Idą mrozy. Niestety, będzie to odczuwalne mimo bezchmurnego nieba i słońca.

Mrozy się utrzymują (Shutterstock.com)

Nadchodząca sobota zapowiada się słonecznie na zachodzie kraju. Po południu pogodnie będzie też w centralnej Polsce. Na pozostałym obszarze kraju możemy spodziewać się chmur, na zmianę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. W całej Polsce termometry wskażą minusowe temperatury W ciągu dnia będzie to od -10 do -7 st. C. na wschodzie, do -2 na Podhalu oraz -1 na zachodzie kraju.

Przez całą niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na południowo-wschodnich i północno-zachodnich krańcach Polski ma być pochmurnie. Poprószy też słaby śnieg. W tym dniu możemy spodziewać się jeszcze niższych temperatur - od -11 do -7 st. C na wschodzie oraz do -5 st. C na zachodzie kraju. Najzimniej będzie na Podhalu - od -14 do -11 st. C.

Po weekendzie wciąż będzie dość słonecznie. Chmur i śniegu można spodziewać się tylko na południowo-wschodnich i północnych krańcach Polski. Mróz się utrzyma. W ciągu dnia termometry wskażą od -11 do -8 st. C na wschodzie oraz od -6 do -3 st. C na zachodzie kraju. Znowu najchłodniej będzie na Podhalu - od -15 do -11 st. C.

