SN odrzucił kolejny protest wyborczy. Dotyczył złego logo

Sąd Najwyższy uznał za bezzasadny protest pełnomocnika wyborczego Koalicji Obywatelskiej ws. wyborów do Senatu w okręgu nr 2. Przy nazwisku jednego z kandydatów wydrukowano logo niewłaściwego ugrupowania.

- SN przypomniał, że o tym, co znajduje się na karcie do głosowania do Senatu, rozstrzyga przepis Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na senatora, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego. Zarzuty protestu nie wskazywały zaś na naruszenie wspomnianego przepisu - zauważył Michałowski.