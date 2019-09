Smog wrócił na ulice największych miast. Nieproszony gość znów zatruwa powietrze

Smog to jeden z większych problemów największych miast. Co roku staje się on zmorą wszystkich mieszkańców, którzy zamiast cieszyć się z długich spacerów, muszą zostać w domach. W poniedziałek dopuszczalne normy miejscami zostały przekroczone nawet o 200 proc.

Smog wróciła do Polski. Powietrze w Warszawie balansuje na granicy dopuszczalnych norm (PAP/EPA)

Wiosną i latem chyba nikt nie tęsknił za smogiem. Niestety wraz z nadejściem jesieni ten nieproszony gość ponownie da się we znaki mieszkańcom największych miast. Wysoką zawartość pyłu zawieszonego PM10 odnotowano dziś rano w Polsce południowej (od Gliwic do Tarnowa) oraz w całej centralnej Polsce.

Najgorszą jakość powietrza w poniedziałek rano odnotowały czujniki w Krakowie. W kilku miejscach zawartość PM10 w powietrzu przekraczała dopuszczalną normę 50µg/m3. Najgorszą jakość powietrza zmierzono w podkrakowskim Dojeździe, gdzie o godzinie 8 rano dopuszczalne normy zostały przekroczone o 232 proc.

Bardzo złą jakość powietrza odnotowano również w Radomsku przy ulicy Mikołaja Reja. Tam dopuszczalne normy zostały przekroczone o 176 proc.

W poniedziałek rano na granicy dopuszczalnej normy była jakość powietrza w Warszawie i Łodzie. Czujniki airly.eu wskazywały tam od 30 do 45 µg/m3. Podobne warunki panowały również w Poznaniu, Bydgoszczy i Radomiu.

Smog w Warszawie: pyły zawieszone PM10 – co to takiego?

Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. PM10 to wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą osiągać różne rozmiary oraz kształty i wpływają bardzo negatywnie na ludzkie zdrowie. Ze względu na swoje małe rozmiary z łatwością mogą przedostawać się do płuc powodując zatrucia, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę.

Metody ograniczania smogu wg. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: