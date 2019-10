Śmiertelny wypadek. Zderzenie osobówki z ciężarówką

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek rano na drodze krajowej numer 79. Jedna osoba zginęła, druga ranna trafiła do szpitala.

Wypadek miał miejsce w Czekarzewicach w województwie świętokrzyskim w powiecie opatowskim.

Około godziny 6:40 rano na trasie Ożarów - Lipsko zderzyły się dwa auta.

- Niestety był to wypadek śmiertelny - poinformowała podkom. Agata Frejlich, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie cytowana przez leliwa.pl.

Na skrzyżowaniu zderzyły się ciężarówka i osobowe volvo.

W wyniku wypadku jedna osoba z osobówki zmarła, a ranny kierowca auta ciężarowego został zabrany do szpitala.

Trasa w tym miejscu przez pewien czas była zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii.

