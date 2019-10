Śmiertelny wypadek pod Ostrołęką. Zmarłym policjant i jego żona. Osierocili dwójkę dzieci

W zderzeniu osobówki z autobusem zginął naczelnik wydziału w KGP. Nie żyje również jego żona, która w ciężkim stanie walczyła o życie w szpitalu. Młode małżeństwo osierociło dwójkę dzieci w wieku 2 i 9 lat.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę po południu na drodze krajowej nr 61. Między miejscowościami Różan i Ostrołęka (woj. mazowieckie) czołowo zderzyły się samochód osobowy z autobusem - informował portal eostroleka.pl . Z nieznanych przyczyn auto zjechało na przeciwległy pas drogi.

Autobus, którym podróżowało ok. 30 osób wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Rannych zostało 13 osób. Kierowca audi zginął na miejscu, a jego pasażerka została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. Razem z nimi jechało dwoje małych dzieci, którymi zaopiekowali się policjanci i psycholog.