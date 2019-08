Śmiertelne wypadki nastolatków na quadach. Rafał Sonik: zderzakiem jest ludzka głowa

Nie żyje 14-latek. Zginął w wypadku. Jechał z trzema kolegami na jednym quadzie. Nie mieli kasków. Internauci są bezlitośni i winą za śmierć nastolatka obarczają rodziców. Kierowca rajdowy Rafał Sonik w rozmowie z WP wcale nie wyprowadza ich z błędu.

- Niestety, nie bardzo mnie to dziwi. Jednak dysponentami pieniędzy w rodzinach są rodzice. Trudno sobie wyobrazić, by 13-, 14- czy nawet 16-latek miał swoje pieniądze. Tyle, żeby kupić quada. Rodzicom bardzo często wystarcza wyobraźni, żeby kupić dzieciakom fajny sprzęt, nie tylko quady, ale i motory, często szosowe. Brakuje z kolei dbałości i konsekwencji, żeby dzieciaki na quadach przeszkolić - tłumaczy Sonik w rozmowie z WP.

Jak mówi Sonik, "zderzakiem w quadzie, jak się coś złego dzieje, jest ludzka głowa". - Jeżeli quad na przykład wpada do rowu czy zatrzymuje się gwałtownie na drzewie, to quadowiec wypada i uderza głową, bo jest najcięższa - wyjaśnia.

"Nie widzę usprawiedliwienia"

Nawiązując do tragedii z Dolistowa Nowego, gdzie zginął syn byłego posła, rajdowiec podkreśla, żę "nie chodzi o to, by wskazać konkretną osobę palcem, ale zwrócić uwagę na problem". - Powiększenie tragedii ojca nie ma sensu, jest już po fakcie, ale mówienie na przykładzie, co robią, czego nie robią, co robią źle albo że czegoś rodzice robią za mało, to nasz obowiązek. W ten sposób możemy komuś życie uratować - tłumaczy.