Śmierć z powodu wychłodzenia. Apel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Jedna osoba zmarła w niedzielę z powodu wychłodzenia. W sobotę obyło się bez ofiar. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, żeby przy niskich temperaturach zwracać szczególną uwagę na osoby bezdomne. To one są najbardziej narażone na wyziębienie. W razie potrzeby należy dzwonić pod numer alarmowy 112. "To może uratować komuś życie" - brzmi apel.