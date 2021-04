Śmierć posłanki KO Anny Wasilewskiej. Kto może ją zastąpić?

Informacja o śmierci posłanki PO Anny Wasilewskiej obiegła we wtorek ogólnokrajowe media. Zastąpi ją prawdopodobnie samorządowiec, działaczka KO z Ełku Anna Wojciechowska. W wyborach w 2019 r. uzyskała czwarty wynik na olsztyńskiej liście KO. Jak przekazała w rozmowie z PAP, przyjmie mandat poselski.

O śmierci Anny Wasilewskiej poinformował we wtorek m.in. szef PO Borys Budka. "Wielka strata... Odeszła od nas Ania Wasilewska - samorządowiec, posłanka, niezwykle pracowita i skromna osoba. Aniu, to był zaszczyt z Tobą pracować...Do zobaczenia..." - napisał na Twitterze.

W przypadku śmierci posła pierwszeństwo do objęcia mandatu przysługuje kandydatowi, który na tej samej liście danego komitetu uzyskał najwyższy wynik spośród kandydatów, którzy nie dostali się do Sejmu. O pierwszeństwie objęcia mandatu zawiadamia marszałek Sejmu.

W ostatnich wyborach uzyskała 7 tys. 391 głosów, co dało jej czwarty wynik. To najwyższy wynik spośród kandydatów KO z okręgu nr 35, którzy nie dostali się do Sejmu. Wasilewska miała wówczas trzeci wynik w wyborach.