Śmierć Nawalnego. Chodorkowski przekazał Rosjanom instrukcję

"Wzywam wszystkich do pójścia do lokali wyborczych w południe 17 marca i umieszczenia nazwiska Aleksieja Nawalnego na karcie do głosowania. Jeśli nie wiedzieliście lub mieliście wątpliwości, jak się zachować tego dnia, oto odpowiedź" - napisał Nawalny na swoim kanale na Telegramie.