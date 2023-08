Śmierć Jegienija Prigożyna. Wraz z nim i Utkinem zginął jeszcze jeden wpływowy Rosjanin

Dziesięć osób zginęło w środę w katastrofie odrzutowca w obwodzie twerskim. Maszyna, która wystartowała z lotniska Szeremietiewo, nie dotarła do celu swojej podróży, do Petersburga. Wszyscy pasażerowie stracili życie. Wśród nich byli dwaj znani przedstawiciele Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn i Dmitrij Utkin. Podróż była ostatnią także dla kilku innych wagnerowców. Jeden z nich to bardzo wpływowy biznesmen, który odpowiadał za biznesy najemników.