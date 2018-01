Śmierć 5-latka w Białogardzie. Zarzuty usłyszeli rodzice

5-letni Szymon utopił się w studzience kilkadziesiąt metrów od domu - ktoś ukradł przykrywający ją właz. Winą za nieumyślne spowodowanie śmierci chłopca prokuratura obarczyła rodziców.

Ta tragiczna historia wydarzyła się pod koniec czerwca ubiegłego roku w Białogardzie w woj. zachodniopomorskim. 5-latek bawił się z innymi dziećmi na ogrodzonym placu zabaw przed domem. Rodzice obserwowali go przez okno. W pewnym momencie chłopiec zniknął im z oczu. Ojciec pobiegł go szukać. Znalazł go kilkadziesiąt metrów od domu. W niezabezpieczonej studzience kanalizacji deszczowej.