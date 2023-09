Śmierć 10-letniej Polki. Władze Pakistanu weszły do gry

Dziadek zmarłej dziewczynki Muhammad Sharif powiedział BBC, że zaapelował do syna i jego rodziny o powrót do Wielkiej Brytanii. - To był wypadek, syn nie powiedział mi, jak do niego doszło - powiedział mężczyzna, który dodał, że Urfan uciekł "ze strachu". - Jego córka zmarła, a kiedy przechodzisz przez tak wielką traumę, oczywiście nie możesz myśleć właściwie. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że powinni byli stanąć przed tą sprawą. Powinni byli tam zostać i stawić temu czoła. W końcu wrócą do Wielkiej Brytanii i zmierzą się ze swoją sprawą.