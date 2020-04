Służba więzienna zarobi więcej. Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczy 48 mln zł na podwyżki

Resort kierowany przez Zbigniewa Ziobrę docenił swoich pracowników za to, że "pełnią służbę na pierwszej linii, w bezpośrednim kontakcie z więźniami" - informuje "Fakt". Podwyżki za kwiecień zostały wypłacone z wyrównaniem od stycznia.

Wyższe zarobki to wynik porozumienia z listopada 2018 roku między Ministerstwem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Średnio miesięczne wypłaty zostały podwyższone o 402 złote, a podwyżka objęła zarówno pracowników szeregowych jak i dyrektorów.

Portal infosecurity24.pl zapowiadając zmiany w pensjach podkreślił, że do pensji należy doliczyć też wysługę lat, co daje 60 zł. Kolejne 38 złotych to środki, które zostaną przeznaczone na nagrodę roczną, czyli tzw. trzynastkę. Łącznie podwyżki mogą więc wynieść nawet 500 zł więcej na etat.