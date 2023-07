Ślub zerwany. Przed ołtarzem rozliczyła za zdrady pana młodego

Upokorzenie narzeczonego, a później "piekielna impreza"

Jak przekazuje "The Mirror" przyszła panna młoda rozpłakała się i pokazała wiadomości swoim znajomym, którzy poradzili jej, żeby natychmiast zadzwoniła do partnera i odwołała ślub. Ta jednak postanowiła zaplanować zemstę i "wystawić" go przed wszystkimi jego przyjaciółmi i rodziną.