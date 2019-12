Słowacja. Preszów. Potężny wybuch gazu w bloku. 5 osób nie żyje. Wstrząsające nagranie

Tuż po tragedii w Szczyrku, potężny wybuch gazu nastąpił w 12-piętrowym bloku mieszkalnym w Preszowie na wschodzie Słowacji. Zginęło 5 osób. Co najmniej 40 zostało rannych.

Do wybuchu gazu doszło w piątek po godz. 12 w mieście Preszów we wschodniej części Słowacji. Akcja ratunkowa i gaśnicza trwała do późnych godzin nocnych. W tragedii zginęło 5 osób. Wśród nich jest mężczyzna, który próbował wydostać się z budynku przez balkon. Niestety spadł z dziewiątego piętra. Nie udało się go uratować.