Preszów. Wybuch gazu w wieżowcu na Słowacji. Ludzie uwięzieni w ogniu, są ofiary

Do potężnej eksplozji gazu doszło w wielopiętrowym bloku mieszkalnym w Preszowie na Słowacji. Na dachu 12-piętrowego budynku uwięzionych zostało kilka osób. Budynek może się zawalić. Zginęło co najmniej pięć osób.

Do wybuchu gazu doszło po godz. 12 w mieście Preszów na Słowacji. Najprawdopodobniej do eksplozji doszło między 9 a 12 piętrem. Na miejscu zdarzenia pracuje około 85 strażaków. Niektórzy ludzie zostali uwięzieni na dachu 12-piętrowego budynku, ale po kilku godzinach zostali ewakuowani. W środku wieżowca zawaliły się schody.

Ostatnie trzy piętra są całkowicie wypalone. Istnieje zagrożenie, że blok się zawali. Wejście do środka jest niemożliwe. Strażacy dostali się na szóste piętro i będą stopniowo przesuwać się wyżej. Początkowo policja zamknęła obszar w odległości ok. 150 metrów od miejsca katastrofy, ale później zaczęła rozszerzać przestrzeń. Wybuch sprawił, że w wielu sąsiednich budynkach pękły szyby.

Zginęło co najmniej pięć osób. Jedna osoba miała ponieść śmierć po upadku z zawalonego balkonu. Burmistrz Alena Durcanova mówi o zabitych i wielu ofiarach. - To najgorsza katastrofa od 50 lat - twierdzi. Ludzie z wieżowca zostali ewakuowani m.in. do pobliskich szkół. W mieście została ogłoszona sytuacja kryzysowa. Do pomocy ściągnięto wojsko.