Słowacja. Jechał autostradą na hulajnodze. Zaskakujące tłumaczenie

W pewnym momencie w miejscowości Okuniew na drodze wojewódzkiej 637 zauważyli zbliżającego się ze znaczną prędkością mężczyznę na hulajnodze elektrycznej. Zmierzyli jego prędkość. Urządzenie pokazało aż 73 km/h. To o 50 km/h za dużo. Kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 1500 zł.