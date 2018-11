Słowa modlitwy "Ojcze nasz" zostaną zmienione? "To prawdziwa rewolucja w Kościele"

"Ojcze Nasz" - jedną z najważniejszych modlitw w Kościele katolickim czekają zmiany. Decyzję w tej sprawie podjął papież Franciszek. Korekcie ma ulec fragment "i nie wódź nas na pokuszenie", który ma brzmieć "i nie opuszczaj nas w pokusie". Zmienione zostaną również słowa hymnu "Chwała na wysokości Bogu".

Zmiany w modlitwie "Ojcze nasz" mają zostać wprowadzone w językach włoskim, angielskim i polskim. "Wszystko między innymi po to, aby modlitwa była wypowiadana w tym samym brzmieniu w każdym kraju. Tu nie chodzi o to, że Bóg chce nas poddawać pokusie, tylko my go prosimy w sytuacjach trudnych życiowo, by nas wspierał, byśmy nie poddawali się tym trudnościom" - wyjaśnia ksiądz profesor Jarosław Popławski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w rozmowie z Polskim Radiem.