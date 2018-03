Słonecznie i trochę cieplej. Prognoza pogody na 3 dni

Przed nami weekend. Powoli z południowego wschodu (znad Morza Czarnego) zacznie docierać do nas nieco cieplejsza masa powietrza. Nadal jednak nad Polską utrzymywać się będzie mróz, ale już coraz mniejszy.

Słoneczny weekend będzie zachęcał do spacerów. Warto się jednak ciepło ubrać (Shutterstock.com)

Sobota będzie pogodna i słoneczna na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze (na północny i wschodzie) dominować będą chmury i od czasu do czasu poprószy śnieg.

Będzie nieco cieplej niż w piątek, ale nadal w całym kraju będą utrzymywać się ujemne temperatury. W ciągu dnia termometry wskażą od -7 do -5 st. C na wschodzie kraju. Na zachodzie będzie trochę cieplej - od -3 do -1 st. C.

W niedzielę pogodnie i słonecznie będzie już praktycznie w całym kraju. Jedynie na krańcach wschodnich Polski będzie się mocnej chmurzyć i miejscami może poprószyć śnieg.

Znów odczujemy lekkie ocieplenie. W ciągu dnia termometry wskażą od -5 do -3 st. C na wschodzie kraju. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju słupek rtęci będzie wskazywał wartości powyżej 0 st. c. od 1 do nawet 5 st. C.

Poniedziałek przyniesie dalsze ocieplenie. Ujemne temperatury utrzymają sie jedynie na północnym wschodzie. Tam termometry wskazywać będą od -3 do -1 st. C. Na zachodzie, południu i w centrum kraju będzie od 5 do 7 st. C.

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów. Dopiero po południu na zachodzie Polski zachmurzy się i pojawią się słabe opady deszczu.