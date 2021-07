Słońce sparaliżuje Ziemię? Naukowcy zabrali głos

Jak tłumaczy agencja AP, rozbłyski słoneczne mogą trwać od kilkunastu minut do nawet około półtorej godziny. W ciągu 11-letniego cyklu słonecznego takie rozbłyski można zauważyć z Ziemi średnio co 150 lat. Jak podkreślają naukowcy, jesteśmy chronieni przed ich negatywnymi skutkami, a wszystko to dzięki naszej atmosferze oraz polu magnetycznemu Ziemi.