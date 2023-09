Słodki skok na Alasce. Niedźwiedzie obrabowały furgonetkę z pączkami

Wokół stacji benzynowej Army & Air Force Exchange Service w Joint Base Elmendorf-Richardson w północnym Anchorage od kilku dni krążyła wygłodniała samica czarnego niedźwiedzia z trzema młodymi. Pracownicy odpowiedzialnie dbali, aby do koszy na śmieci nie lądowało jedzenie. Chcieli, by zwierzęta, zniechęcone brakiem łatwych do zdobycia posiłków, poszukały pożywienia w naturalnej przestrzeni.